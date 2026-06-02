ABD'den İran'a Kripto Para Yaptırımı - Son Dakika
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ABD'den İran'a Kripto Para Yaptırımı

02.06.2026 23:59
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ABD, İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex'in de aralarında olduğu dört borsaya yaptırım uyguladı.

NEW ABD, İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex'in de aralarında bulunduğu dört dijital varlık borsasını yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) "Ekonomik Öfke" kapsamında İran'a karşı yeni yaptırım kararları aldığı bildirildi.

Bu çerçevede, Nobitex ile diğer üç kripto para borsasının yaptırım listesine eklendiği kaydedilen açıklamada, Nobitex'in geçen yıl İran'a giren tüm dijital varlıkların yüzde 50'den fazlasını işlediği belirtildi.

Açıklamada, şirketin İran'ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu, Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı işlemleri kolaylaştırdığı ve fidye yazılımı faaliyetlerinde bulunan aktörlerin kullandığı cüzdanlarla işlem gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Nobitex'in ayrıca İran Merkez Bankasının yüz milyonlarca dolarlık stablecoine erişmesini sağladığı ve İran para birimi riyalin değer kaybını sınırlamaya yönelik girişimlerde kullanıldığı iddia edilen açıklamada, şirketin internet kesintilerine rağmen İran'a ait fonların ülke dışına taşınmasına yardımcı olduğu savunuldu.

Açıklamada, Nobitex'in yönetim kadrosunun da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Yaptırım listesine eklenen diğer kripto borsalarının Wallex, Bitpin ve Ramzinex olduğuna değinilen açıklamada, Wallex'in işlem hacmi bakımından İran'ın en büyük ikinci dijital varlık borsası olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu şirketlerin de Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı çok sayıda işlemin gerçekleştirilmesine aracılık ettiği öne sürüldü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran'ın yaptırımları delmek ve sermayeyi ülke dışına çıkarmak gibi işlemler için dijital varlık teknolojilerini araç olarak kullandığını öne sürdü.

Bessent, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek amacıyla finansal hareketleri hem geleneksel bankacılık sistemi hem de dijital varlıklar üzerinden takip etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den İran'a Kripto Para Yaptırımı - Son Dakika

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