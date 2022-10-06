ABD'den İran'ın içişleri ile iletişim bakanlarına yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den İran'ın içişleri ile iletişim bakanlarına yaptırım

06.10.2022 20:36
ABD'den İran'ın içişleri ile iletişim bakanlarına yaptırım

ABD yönetimi, İran'daki protestolarda göstericilere yönelik şiddet uygulandığı gerekçesiyle, İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi ile İran İletişim Bakanı Eisa Zarepour'un da aralarında bulunduğu 7 üst düzey yetkiliye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

ABD yönetimi, İran'daki protestolarda göstericilere yönelik şiddet uygulandığı gerekçesiyle, İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi ile İran İletişim Bakanı Eisa Zarepour'un da aralarında bulunduğu 7 üst düzey yetkiliye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, uygunsuz başörtü taktığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından İran'da internetin kesilmesinden ve barışçıl protestolara yönelik şiddetten sorumlu yetkililerin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) aralarında İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi ile İletişim Bakanı Eisa Zarepour'un da bulunduğu 7 hükümet ve güvenlik yetkilisinin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
ABD'den Amini protestolarını engellemeye çalışan 7 İranlı yetkiliye yaptırım ABD'den Amini protestolarını engellemeye çalışan 7 İranlı yetkiliye yaptırım İran'da protesto gösterileri devam ediyor İran'da protesto gösterileri devam ediyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Süleyman Soylu, Mahsa Emini, İran, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den İran'ın içişleri ile iletişim bakanlarına yaptırım - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 23:36:13. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'den İran'ın içişleri ile iletişim bakanlarına yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement