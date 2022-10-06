Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) aralarında İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi ile İletişim Bakanı Eisa Zarepour'un da bulunduğu 7 hükümet ve güvenlik yetkilisinin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › ABD'den İran'ın içişleri ile iletişim bakanlarına yaptırım - Son Dakika

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