ABD'den Nikaragualı 9 hükümet yetkilisine yaptırım

ABD yönetimi, 7 Kasım'daki devlet başkanlığı seçiminin ardından Nikaragua Kamu Bakanlığı ve 9 hükümet yetkilisini yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) ülkedeki seçimlerin ardından Nikaragua Kamu Bakanlığı ve 9 hükümet yetkilisinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, Ekim 2020 ile Haziran 2021 arasında, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo tarafından kontrol edilen Nikaragua Ulusal Meclisi'nde hükümetin, muhalefete yönelik baskısını kolaylaştıran ve Kasım 2021 seçimlerinde şansını ortadan kaldıran altı yasayı onayladığı anımsatıldı.

Yaptırım uygulanacak hükümet yetkililerinin Ortega tarafından atandığı ve rejimin antidemokratik politikalarının destekçileri olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu yetkililer arasında Nikaragua'da 2018'deki barışçıl protestoculara yönelik şiddet olaylarına karışan isimlerin de olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaptırım listesindeki isimler arasında Enerji ve Madenler Bakanı Salvador Mansell Castrillo ile Maliye ve Kamu Kredisi Bakan Yardımcısı Jose Adrian Chavarria Montenegro da yer aldığı ifade edildi.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 7 Kasım'da yapılan seçimlerde, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre oyların yüzde 75'ini alan Daniel Ortega 4. kez devlet başkanı seçilmişti.

ABD yönetimi, Nikaragua'da yapılan seçimleri "hileli" ve "demokrasiye aykırı" olarak nitelendirerek, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların sinyalini vermişti.