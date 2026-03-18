ABD'den Petrol Taşımacılığına 60 Günlük Muafiyet
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Petrol Taşımacılığına 60 Günlük Muafiyet

18.03.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, petrol piyasasındaki aksaklıkları hafifletmek için Jones Yasası'na 60 gün muafiyet sundu.

NEW Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları hafifletmek amacıyla, ABD limanları arasında mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin kullanılmasını gerektiren Jones Yasası'na 60 günlük muafiyet getirdiklerini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Leavitt açıklamasında, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Jones Yasası'na ilişkin 60 günlük bir muafiyet kararı vermesi, ABD ordusu Destansı Öfke Operasyonunun hedeflerini gerçekleştirmeye devam ederken petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları hafifletmeye yönelik bir başka adımdır." ifadesini kullandı.

Bu önlemin, petrol, doğal gaz, gübre ve kömür gibi hayati kaynakların 60 gün boyunca ABD limanlarına serbestçe ulaşmasını sağlayacağını belirten Leavitt, Trump yönetiminin kritik tedarik zincirlerini güçlendirmeye devam etme kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Leavitt, geçen hafta Beyaz Saray'ın Jones Yasası'ndan belirli bir süre için feragat edilmesini değerlendirdiğini ancak bu adımın henüz kesin olmadığını açıklamıştı.

Jones Yasası, ABD'de iki liman arasında yapılan deniz taşımacılığının yalnızca ABD'de inşa edilmiş, ABD bayrağı taşıyan ve mürettebatının büyük kısmı ABD vatandaşı olan gemilerle yapılmasını zorunlu kılıyor.

Kasırga, savaş veya enerji arzı sorunu gibi büyük krizlerin yaşandığı dönemlerde hükümet, malların hızlı taşınabilmesi için geçici olarak bu yasadan feragat edebiliyor. Bu sayede yabancı gemiler de ABD içindeki limanlar arasında yük taşıyabiliyor.

Kaynak: AA

New York, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:24:23. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.