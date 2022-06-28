ABD'den Rus altınının ithalatına yasak - Son Dakika
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ABD'den Rus altınının ithalatına yasak

28.06.2022 19:18
ABD'den Rus altınının ithalatına yasak

ABD yönetimi, Rusya'nın savunma sanayisini hedef alan yeni yaptırımlar açıklarken, Rus altınının ithalatına yasak getirdi.

ABD yönetimi, Rusya'nın savunma sanayisini hedef alan yeni yaptırımlar açıklarken, Rus altınının ithalatına yasak getirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin G7 taahhütlerini uyguladığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın savunma, sanayi, teknoloji ve imalat sektörlerinin temel taşı olan devlet kurumu Rostec dahil Rus savunma sanayi için kritik öneme sahip 70 kuruluş ile 29 kişinin yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Rostec'in yönetimi altında çok çeşitli sektörlerden 800'den fazla kuruluş bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rostec'in ülkenin teknolojik, havacılık ve askeri-endüstriyel uzmanlığını pekiştirmek için kurulmuş büyük bir devlet kuruluşu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Rusya'nın MiG ve Sukhoi uçaklarının üreticisi olan ve çoğunluğu Rostec'e ait United Aircraft Corporation'ın da yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) Rus altınının ABD'ye ithalatını yasakladığı bildirildi.

Rusya'nın kritik mal ve teknoloji edinme çabalarını engellenmesinde finans kurumları ve özel sektörün kilit rol oynamaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Mali Suçları Araştırma Ağı'nın (FinCEN) ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu ile ortak bir uyarı yayımlayarak Rusya ve Belarus'un ihracat kontrollerinde kaçmasına karşı "teyakkuz" tavsiyesinde bulunduğu aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının da 45 kuruluş ve 29 kişiye yaptırım uygulayacağı belirtilen açıklamada, yaptırım uygulanacak kuruluşlar arasında Ukrayna'da insan hakları ihlallerinde bulunduğu gerekçesiyle Rus askeri birimleri ile Rusya Federal Güvenlik Servisinin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını tehdit ettiğine inanılan 500'den fazla Rus askeri subayı ve yetkilisine vize kısıtlaması getireceği de belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yanıt olarak ciddi ek yaptırımlar uygulamak için ortaklarımız ve müttefiklerimizle çalışma taahhüdümüzü bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

G7 üyelerinin kapsamlı taahhütleri ve eylemlerinin Rus ordusu için kritik olan teknolojiye erişimini daha da engellediğine işaret eden Yellen, Rusya'nın savunma sanayisini hedef alan yaptırımların ülkenin kabiliyetlerini azaltacağını ve Ukrayna'ya karşı savaşını daha da zorlaştıracağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'den Rus altınının ithalatına yasak - Son Dakika

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