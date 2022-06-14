ABD'den Rusya'nın enerjiyle ilgili bazı işlemlerine 5 Aralık'a kadar izin - Son Dakika
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ABD'den Rusya'nın enerjiyle ilgili bazı işlemlerine 5 Aralık'a kadar izin

14.06.2022 19:18
ABD'den Rusya'nın enerjiyle ilgili bazı işlemlerine 5 Aralık'a kadar izin

ABD yönetimi, Sberbank, VTB Bank, Alfa-Bank ve diğer bazı Rus kuruluşlarının enerjiyle ilgili birtakım işlemlerinin 5 Aralık'a kadar devam etmesine izin verdi.

ABD yönetimi, Sberbank, VTB Bank, Alfa-Bank ve diğer bazı Rus kuruluşlarının enerjiyle ilgili birtakım işlemlerinin 5 Aralık'a kadar devam etmesine izin verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, bazı işlemlere izin veren ve 24 Haziran'da sona erecek muafiyetin süresinde uzatmaya gitti.

Bu kapsamda, Sberbank, VTB Bank, Alfa-Bank ve diğer bazı Rus kuruluşlarının enerjiyle ilgili birtakım işlemlerinin 5 Aralık'a kadar sürmesine izin verildi.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkeye yönelik yaptırımları kapsamında, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklamıştı. Ancak Rus petrolü ve gazına ilişkin banka işlemlerinin devam edebilmesi için zaman tanınmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'den Rusya'nın enerjiyle ilgili bazı işlemlerine 5 Aralık'a kadar izin - Son Dakika

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