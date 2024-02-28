ABD Ekonomisi 2023'ün Dördüncü Çeyreğinde Beklentilerin Altında Büyüdü

NEW ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklentilerin altında büyüdü.
ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim- Aralık 2023 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.
Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,2 arttı. Söz konusu dönemde aşağı yönlü revize edilen GSYH verisi, piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdüğü kaydedilmişti.
ABD ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2, ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyümüştü.
Ülke ekonomisi, 2023 genelinde ise yüzde 2,5 büyüme kaydetti.
ABD ekonomisinin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, eyalet ve yerel hükümet harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, federal hükümet harcamaları ve konut sabit yatırımlarındaki artışların özel envanter yatırımlarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu.
Dördüncü çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda ise özel envanter yatırımında aşağı yönlü güncellemenin eyalet ve yerel yönetim harcamaları ile tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyonlarla kısmen dengelenmesi belirleyici oldu.
Yılın dördüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e çıkarıldı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 artmıştı.
Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize edildi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde de yüzde 2'lik artış kaydetmişti.
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