ABD Ekonomisi 2025'te Yavaş Büyüdü
ABD Ekonomisi 2025'te Yavaş Büyüdü

13.03.2026 16:35
ABD ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde beklenenin altında yüzde 0,7 büyüme kaydetti.

ABD ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile tahminlerin altında büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in ekim-aralık dönemine ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,7 arttı.

Geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ABD ekonomisinin 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralmasının ardından, ikinci çeyrekte yüzde 3,8 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyümüştü.

ABD ekonomisi 2025 genelinde ise yüzde 2,1'lik büyüme kaydetti.

Büyüme hızında geçen sene önceki yıla kıyasla yavaşlama görülen ekonomi, 2024'te yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti.

Tüketici harcamaları ve yatırımlardaki artışlar, geçen yılın son çeyreğinde reel GSYH'deki büyümeye katkı sağladı. Ancak bu artışlar, kamu harcamaları ve ihracattaki düşüşlerle kısmen dengelendi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisinde yapılan aşağı yönlü revizyonda, ihracat, tüketici harcamaları, kamu harcamaları ve yatırımlara ilişkin aşağı yönlü güncellemeler etkili oldu.

Büyüme hızının geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla dördüncü çeyrekte yavaşlamasında ise kamu harcamaları ve ihracattaki düşüşler ile tüketici harcamalarındaki yavaşlama belirleyici oldu. Bu durum, yatırımlardaki hızlanmayla kısmen dengelendi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde geçen yılın son çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,9 olarak kaydedildi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 2,7 oldu.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,9 artmıştı.

Son Dakika Ekonomi ABD Ekonomisi 2025'te Yavaş Büyüdü - Son Dakika

