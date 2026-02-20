ABD-Endonezya Ticaret Anlaşması

ABD ile Endonezya'nın karşılıklı ticaret anlaşmasında mutabakata vardığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan, ABD ile Endonezya arasında mutabakata varılan ticaret anlaşmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Anlaşmaya göre, Endonezya'nın ABD'den ithal edilen ürünlerin yaklaşık yüzde 99'una uyguladığı gümrük vergilerini kaldıracağı bildirilen açıklamada, ABD'nin ise Endonezya'ya çoğu üründe uygulayacağı karşılıklı tarifelerin yüzde 19 oranında kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın ABD'ye "benzeri görülmemiş bir pazar erişimi" sağlayacağı, imalat ve tarım başta olmak üzere çeşitli sektörlerde önemli ilerlemeler kaydedilmesinin beklendiği vurgulandı.