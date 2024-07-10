ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarındaki azalma nedeniyle petrol fiyatlarının yılın ikinci yarısında yükseleceğini öngörüyor. EIA'nın raporuna göre, stoklardaki düşüş OPEC+ grubunun üretim kesintilerinden kaynaklanıyor. Bu doğrultuda, Brent petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 86,37 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ise 82,03 dolar olması bekleniyor. Ayrıca, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 250 bin varil olması tahmin ediliyor.

10.07.2024 10:05
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın "Temmuz 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, küresel petrol stoklarındaki azalma nedeniyle petrol fiyatlarının yılın ikinci yarısında yükseleceği öngörülüyor.

Küresel petrol stoklarının yılın ilk yarısında günlük yaklaşık 500 bin varil düşüş kaydettiği belirtildi, ikinci yarısında ise günlük yaklaşık 700 bin varil azalacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, stoklardaki düşüş kısmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerinden kaynaklanıyor.

Buna göre, Brent petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 86,37 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 84,15 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 82,03 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu rakam, geçen ay 79,70 dolar olarak öngörülmüştü.

EIA, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün varil fiyatını 88,38 dolar, WTI ham petrolü ise 83,88 dolar olarak yukarı yönlü revize etti.

ABD'nin ham petrol üretimi

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 250 bin varil olması bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te ise üretimin 13 milyon 770 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda bu rakamlar bu yıl için günlük 13 milyon 240 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 710 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 430 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 600 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 102 milyon 910 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 680 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Teksas, Opec, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti - Son Dakika

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