ABD'de 41 yılın en yüksek enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar/TL bugün 17.50'yi aştı. Dolar/TL paritesi 17.50'yi aşarak 17,5106 seviyesine ulaştı. Dolar/TL şu dakikalarda 17.4939 seviyesinden işlem görüyor. Dolar grafiğindeki yıllık değişime bakıldığında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 31.99 olurken aylık kayıp yüzde 4.78 oldu.

ABD'de haziranda enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından küresel piyasalarda çakılmalar görülürken dolar değerlenmeye devam etti. Dün 20 yılın ardından ilk kez dolar/Euro'dan daha değerli olurken, TL'de de dolar karşısında kayıplar yaşandı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › ABD enflasyon verilerini açıkladı, dolar 17.50'yi aştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.