ABD enflasyon verilerini açıkladı, dolar 17.50'yi aştı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD enflasyon verilerini açıkladı, dolar 17.50'yi aştı

14.07.2022 13:18

ABD haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası piyasalarda dalgalanmalar devam ediyor. Dolar/TL bugün 17.50'yi aşarak 2022'nin zirvesine ulaştı.

Küresel piyasalar dün açıklanan zirve enflasyon verisi ile sarsılırken, doların diğer para birimleri karşısındaki güçlü duruşu sürüyor. ABD haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda hareketli anlar yaşandı.

20 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

ABD'de haziranda enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından küresel piyasalarda çakılmalar görülürken dolar değerlenmeye devam etti. Dün 20 yılın ardından ilk kez dolar/Euro'dan daha değerli olurken, TL'de de dolar karşısında kayıplar yaşandı.

2022'NİN EN YÜKSEK SEVİYESİ KAYDEDİLDİ

ABD'de 41 yılın en yüksek enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar/TL bugün 17.50'yi aştı. Dolar/TL paritesi 17.50'yi aşarak 17,5106 seviyesine ulaştı. Dolar/TL şu dakikalarda 17.4939 seviyesinden işlem görüyor. Dolar grafiğindeki yıllık değişime bakıldığında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 31.99 olurken aylık kayıp yüzde 4.78 oldu.

YORUMLAR
500
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore tehdidine karşı ortak hava tatbikatı düzenledi Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore tehdidine karşı ortak hava tatbikatı düzenledi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD enflasyon verilerini açıkladı, dolar 17.50'yi aştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:18 ABD enflasyon verilerini açıkladı, dolar 17.50'yi aştı
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 13:30:54. #1.13#
SON DAKİKA: ABD enflasyon verilerini açıkladı, dolar 17.50'yi aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement