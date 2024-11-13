ABD Hanehalkı Borcu Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Hanehalkı Borcu Rekor Kırdı

ABD'de hanehalkı borcu bu yılın üçüncü çeyreğinde %0.8 artarak 17.94 trilyon dolara ulaştı.

13.11.2024 20:17
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NEW ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 artarak 17,94 trilyon dolara yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Buna göre, Amerikalıların hanehalkı borcu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 artarak 17,94 trilyon dolarla rekor tazeledi.

Yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre 147 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 778 milyar dolar arttı.

Konut kredisi en büyük borç kalemi

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi üçüncü çeyrekte 12,59 trilyon dolara yükseldi.

Yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla 75 milyar dolarlık artış kaydeden konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 580 milyar dolar arttı.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,64 trilyon dolarla otomobil kredileri, 1,61 trilyon dolarla öğrenci kredileri ve 1,17 trilyon dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Kredi kartı borçlarındaki artış dikkati çekti

Otomobil kredileri kaynaklı borçlar üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla 18 milyar dolar ve yıllık bazda 49 milyar dolar yükseldi.

Yılın üçüncü çeyreğinde kredi kartı borçlarında kaydedilen artış dikkati çekti. Kredi kartı borçları, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre 24 milyar dolar ve yıllık bazda 87 milyar dolar arttı.

Öğrenci kredisi borçları ise üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre 21 milyar dolar ve yıllık bazda 7 milyar dolar yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hanehalkı Borcu Rekor Kırdı - Son Dakika

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