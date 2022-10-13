ABD Hazine Bakanı, enflasyon konusunda "daha yapacak çok işleri olduğunu" söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Hazine Bakanı, enflasyon konusunda "daha yapacak çok işleri olduğunu" söyledi

13.10.2022 23:10
ABD Hazine Bakanı, enflasyon konusunda "daha yapacak çok işleri olduğunu" söyledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede beklentileri aşan enflasyon verisinin "daha yapacak çok işleri olduğunu" gösterdiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede beklentileri aşan enflasyon verisinin "daha yapacak çok işleri olduğunu" gösterdiğini ifade etti.

Yellen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile yaptığı ikili görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonominin bir dizi acil makroekonomik zorlukla karşı karşıya olduğunu belirten Yellen, Avrupa'da olduğu gibi ABD'de de yüksek enflasyonu kontrol altına almak için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Yellen, "Bu sabahki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, bu cephede yapacak daha çok işimiz olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) fiyat istikrarını sağlama sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Yellen, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de tedarik zinciri zorluklarını ele alma ve sağlık hizmetleri gibi temel maliyetleri düşürme de dahil olmak üzere ailelerin maliyetlerini azaltmak için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu aktardı.

Yellen, tedarik zinciri darboğazlarının hafifletilmesine ve iş gücü piyasası baskılarının yumuşatılmasına ilişkin olumlu göstergeler olsa da sürekli ilerleme görülmesi gerektiğini ve enflasyonu düşürmenin Biden'ın bir numaralı ekonomik önceliği olmaya devam ettiğini aktardı.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, TÜFE eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de aynı dönemde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda "1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye" ulaştı.

YORUMLAR
500
Gazi Üniversitesi'nde Erasmus Günleri Şenlikleri başladı Gazi Üniversitesi'nde Erasmus Günleri Şenlikleri başladı Mersin gündem haberi: Frontex'in, Akdeniz'de göçmenlerin Libya'ya geri itilmesini örtbas ettiği iddiası Mersin gündem haberi: Frontex'in, Akdeniz'de göçmenlerin Libya'ya geri itilmesini örtbas ettiği iddiası
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Janet Yellen, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı, enflasyon konusunda 'daha yapacak çok işleri olduğunu' söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
23:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 06:02:02. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanı, enflasyon konusunda "daha yapacak çok işleri olduğunu" söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement