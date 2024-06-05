ABD Hazine Bakanı Yellen, Batı Şeria\'daki Ekonomik Koşulların Kötüleşmesinden Endişe Duyuyor

Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, vergi gelirlerinin tutulması dahil olmak üzere, Batı Şeria'daki ekonomik koşulların kötüleşmesiyle ilgili endişe duyduğunu ifade etti.

Yellen, ABD Hazine Bakanlığının 2025 mali yılı bütçe talebine ilişkin ABD Senatosunda düzenlenen oturuma katıldı.

Maryland Senatörü Demokrat Chris Van Hollen'ın, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik politikaları nedeniyle İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yaptırım çağrısında bulunması üzerine Yellen, konuyu görüşme talebini olumlu yanıtladı.

Yellen, Van Hollen'ın Batı Şeria'da olanlarla ilgili endişelerini paylaştıklarını belirterek bazı önlemler aldıklarını ve gelirlerin alıkonmasından rahatsızlık duyduklarını kaydetti.

Bu konu ve genel olarak Batı Şeria'daki ekonomik koşulların kötüleşmesiyle ilgili kaygılarına ilişkin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir mektup yazdığını anımsatan Yellen, "Biz de orada olup bitenlerden derin endişe, rahatsızlık duyuyoruz." dedi.