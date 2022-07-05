ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı Liu ile görüştü - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı Liu ile görüştü

05.07.2022 06:21
ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı Liu ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile görüşerek Çin'in "adil olmayan, piyasa dışı ekonomik uygulamaları" hakkındaki endişelerini dile getirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile görüşerek Çin'in "adil olmayan, piyasa dışı ekonomik uygulamaları" hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın ABD yönetiminin açık iletişim hatlarını sürdürme çabalarının bir parçası olarak Çin Başbakan Yardımcısı Liu ile sanal bir toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Yellen ve Liu'nun ülkelerindeki makroekonomik ve finansal gelişmeleri görüştüğü belirtilen açıklamada, toplantıda artan emtia fiyatları ve gıda güvenliği sorunları arasında küresel ekonomik görünümün de konuşulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının küresel ekonomi üzerindeki etkisi ve Çin'in adil olmayan, piyasa dışı ekonomik uygulamaları da dahil olmak üzere endişe konularını açıkça dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Yellen ve Liu'nun görüşmesi, ABD yönetiminin Çin'e uyguladığı bazı tarifeleri kaldıracağına yönelik haberlerin ardından geldi.

The Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik uygulanan bazı tarifeleri kaldırmasının beklendiği aktarıldı.

Haberde, Biden'ın ülkede yükselen enflasyonun düşürülmesi ve Pekin yönetimi üzerindeki ekonomik baskının sürdürülmesi politikaları arasında seçim yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Biden'ın konuya ilişkin kararını bu hafta açıklayabileceği belirtilen haberde, giyim ve okul araç-gereçleri gibi ürünlere uygulanan tarifelerin kaldırılmasının beklendiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı Liu ile görüştü - Son Dakika

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