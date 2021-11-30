ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "borç limiti" uyarısı Açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin yükseltilmemesi halinde ülke ekonomisinin mevcut toparlanmasının zarar göreceği konusunda Kongre'yi uyaracak.

Hazine Bakanlığı, Yellen'ın 30 Kasım'da ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

Yellen, ülkede ekonomik toparlanmanın yolunda olduğunu belirterek, ocak ayından bu yana ayda ortalama yarım milyon yeni istihdam sağlandığını ve gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerini aştığını aktardı.

İşsizlik oranının salgının başlangıcından bu yana en düşük seviyesinde olduğuna işaret eden Yellen, ancak ekonomik toparlanmadaki ilerlemenin, salgına karşı sağlanan ilerlemeden ayrı tutulamayacağını ifade etti.

Yellen, ülke ekonomisinin toparlanmasının güçlü kalacağından emin olduğunu belirtti.

Kongre'nin karşı karşıya olduğu ve ABD ekonomisini çok farklı yönlere götürebilecek iki karar olduğuna dikkati çeken Yellen, bunlardan birinin borç limiti, diğerinin ise sosyal harcama paketi olduğunu kaydetti.

Yellen, borç limiti konusunun "kritik" olduğunu yineleyerek, "Amerika, ödemelerini zamanında ve eksiksiz yapmalı. Bunu yapmazsak, mevcut toparlanmamıza zarar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen haftalarda geçen 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketinin Senato'da da onaylanmasının önemine değinen Yellen, söz konusu paketin birçok nedenden dolayı doğru ekonomik karar olduğunu vurguladı.

Yellen, pakette yer alan yatırımların, bütçe açığını artırmadan uzun vadede GSYH artışına yol açmasını beklediklerini belirterek, tasarıyla ABD'nin salgın sonrası büyümesini sağlama şansı olduğunu ifade etti.

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da ekim ayında hükümetin temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik tasarıya onay vermişti. Biden'ın onayıyla yasalaşan tasarı, borç limitinin 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılmasını sağlamıştı.