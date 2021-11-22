ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Fed Başkanı Powell'a destek Açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın beklenmedik ekonomik ve finansal zorluklarla etkin bir şekilde mücadele etmek için güçlü bir liderlik sağladığını belirterek, Powell'ın ikinci bir dönem için Fed Başkanlığına aday gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı ikinci bir dönem için aday göstereceğinin açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Son 2 yılda Amerikan ekonomisinin tarihindeki en zorlu dönemlerden birini yaşadığına dikkati çeken Yellen, ülke ekonomisinin güçlü istihdam, düşük işsizlik ve küresel rakiplerini geride bırakan büyüme ile toparlandığını aktardı.

Yellen, "Başkan Powell'ın istikrarlı liderliği ve Fed, Amerika'nın ekonomisinin nesilde bir görülen sağlık ve ekonomik krizden kurtulmasını sağlamaya yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

Bağımsız ve deneyimli bir Fed'in bu çalkantılı dönemde kritik derecede önemli olduğunu vurgulayan Yellen, toparlanma ve ekonomiye yönelik yeni tehditlerle yüzleşme sürecinde de önemli olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yellen, "Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Başkan Powell, beklenmedik ekonomik ve finansal zorluklarla etkin bir şekilde mücadele etmek ve bunları çözmek için Fed'de güçlü bir liderlik sağladı ve ekonomimizin onun yönetiminden yararlanmaya devam edeceğinden dolayı memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Lael Brainard'ın da başkan yardımcılığına aday gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yellen, "Lael, yılların tecrübesine sahip saygın bir ekonomisttir ve ülkenin toparlanmasında etkili olmuştur." ifadesini kullandı.

Yellen, Hazine Bakanı olarak Amerikalı işçilere ve ailelere fayda sağlamak için fiyat istikrarı ve maksimum istihdamdan oluşan ikili görevlerini sürdürme yetkisine sahip güçlü ve bağımsız bir Fed'i desteklemeye devam edeceğini vurguladı.