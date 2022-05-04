ABD Hazine Bakanı Yellen'dan gelecek yıl için "sağlam" büyüme beklentisi - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanı Yellen'dan gelecek yıl için "sağlam" büyüme beklentisi

04.05.2022 19:55
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan gelecek yıl için "sağlam" büyüme beklentisi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecek yıl sağlam bir büyüme beklediğini ancak ekonomik görünüme yönelik riskler olduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecek yıl sağlam bir büyüme beklediğini ancak ekonomik görünüme yönelik riskler olduğunu ifade etti.

Yellen, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin güçlü olduğunu vurgulayan Yellen, ilk çeyrekte gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) yaşanan azalışın dikkat çektiğini, söz konusu verinin ekonominin gücünü yansıtmadığını aktardı.

Yellen, tüketici harcamaları ve yatırımların güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ederek ABD'nin diğer ülkelerden daha iyi performans gösterdiğini kaydetti.

Enflasyonun çok yüksek olduğunu belirten Yellen, "Bunu aşağı çekmek gerekiyor." dedi.

Yellen, küresel ekonominin risklerle boğuştuğunu vurgulayarak " Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı sebepsiz savaşı emtia fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Dünya çapında bir bedeli olabilir." diye konuştu.

Avrupa'da daha yavaş büyüme görülebileceğini aktaran Yellen, bu durumun ABD'yi de etkileyebileceğini ifade etti.

Yellen, "Gelecek yıl enflasyonun düşmesiyle birlikte sağlam bir büyüme göreceğimize inanıyorum, ancak görünüme yönelik için açık riskler var." dedi.

Enflasyonu düşük tutmanın ABD Merkez Bankasının (Fed) görevi olduğunu anımsatan Yellen, Fed'in bunu yapmaya kararlı olduğunu kaydetti.

Yellen, "Fed'in yumuşak bir iniş için becerikli ve aynı zamanda şanslı olması gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun ABD ekonomisine kök salmış halde olmadığını belirten Yellen, Kovid-19 salgınıyla ilgili birçok arz şoku olduğunu, bu nedenle enflasyonun küresel olarak yükseldiğinin görüldüğünü ifade etti.

Yellen, enerji arzının artması gerektiğini vurgulayarak, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'dan petrol ithalatını durdurmasının petrol fiyatlarını yükseltebileceğini aktardı.

Hazine Bakanı Yellen, savaşın devam etmesi halinde Rusya'ya yönelik daha fazla önlem alınacağını sözlerine ekledi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Janet Yellen, Rusya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen'dan gelecek yıl için 'sağlam' büyüme beklentisi - Son Dakika


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