ABD Hazine Bakanı Yellen, küresel büyümede devam eden oynaklığa karşı uyardı - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanı Yellen, küresel büyümede devam eden oynaklığa karşı uyardı

10.05.2022 22:13
ABD Hazine Bakanı Yellen, küresel büyümede devam eden oynaklığa karşı uyardı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kovid-19 salgını nedeniyle küresel büyümede devam eden oynaklık ve eşitsizlik potansiyeli olduğunu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ise ekonomik belirsizliği daha da artırdığını ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kovid-19 salgını nedeniyle küresel büyümede devam eden oynaklık ve eşitsizlik potansiyeli olduğunu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ise ekonomik belirsizliği daha da artırdığını ifade etti.

Yellen, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturumda, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkeler salgınla boğuşmaya devam ettiği için küresel büyümede devam eden oynaklık ve eşitsizlik potansiyeli olduğuna işaret eden Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya "sebepsiz yere" saldırmasının ise ekonomik belirsizliği daha da artırdığını söyledi.

Yellen, ABD finansal sisteminin düzenli bir şekilde işlemeye devam ettiğini aktardı.

Finansal düzenleyicilerin gelişmeleri izlemeye devam ettiğini belirten Yellen, riskler ve tehditler geliştikçe eylemleri koordine etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Yellen, Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımların ülke ekonomisine güçlü bir darbe indirdiğini aktardı.

Rus ekonomisinin yüzde 10 ile yüzde 15 arasında küçüleceğinin tahmin edildiğini vurgulayan Yellen, "Ekonomileri açık bir şekilde resesyonda." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, enflasyon görünümünün ise belirsiz olduğunu belirterek, Çin'deki tedarik zinciri baskılarının yoğunlaştığına işaret etti.

Kürtaj konusu gündeme geldi

Ülkede, son dönemde yaşanan kürtaj tartışmaları, Yellen'ın katıldığı oturumda da gündem oldu.

Senatör Bob Menendez'in konuya ilişkin sorusu üzerine Yellen, kadınların kürtaja erişiminin ortadan kaldırılmasının ABD ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirtti.

Yellen, "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın çocukların refahı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu, kadınların kürtaja erişimini engellemenin yoksulluk içinde ya da kamu yardımı ile yaşama olasılıklarını artırdığını aktardı.

ABD Hazine Bakanı Yellen, "Kadınların ne zaman ve çocuk sahibi olma konusunda karar verme haklarının ortadan kaldırılmasının ekonomi üzerinde çok zararlı etkileri olacağına ve kadınları onlarca yıl geriye götüreceğine inanıyorum." dedi.

Yellen'ın yorumu, Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott'un tepkisiyle karşılaştı. Scott, kürtaj konusunun iş gücüne katılım oranıyla çerçevelendirilmesini duygusuzca bulduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen, küresel büyümede devam eden oynaklığa karşı uyardı - Son Dakika


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