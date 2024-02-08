ABD Hazine Bakanı Yellen: Ticari Gayrimenkuldeki Zayıflık Bankacılık Sektöründe Stres ve Kayıplara Yol Açabilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ticari gayrimenkul piyasasındaki zayıflık nedeniyle bankacılık sektöründe "stres ve kayıpların" olmasını beklediğini, ancak bunun bankacılık sistemi açısından bir risk haline gelmeyeceğine inandığını ifade etti.
Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin yıllık raporuna ilişkin ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde düzenlenen oturuma katıldı.
Komite üyelerinin sorularını yanıtlayan Yellen, ticari gayrimenkule yönelik talepteki azalışın emlak ve bankacılık sektörlerine etkisinin sorulması üzerine, konuyu kapsamlı bir şekilde incelediklerini ve riskleri anlamak için bankacılık denetçileriyle birlikte çalıştıklarını söyledi.
"Bu gelişmelerden olumsuz etkilenen küçük bankalar olabilir"
Özellikle metropollerdeki ofis binalarında boşluk oranlarının çok arttığına işaret eden Yellen, "Faiz oranları oldukça yüksek, değerlemeler düşüyor. Dolayısıyla bununla bağlantılı olarak stres ve kayıpların olacağı açık." dedi.
Yellen, bankacılık denetçilerinin bu riski yönetmek ve tespit etmek için bankalarla birlikte çalıştığını belirterek, bunun bankacılık sistemi açısından sistemik bir risk haline gelmeyeceğine inandığını ifade etti.
ABD Hazine Bakanı Yellen, "Büyük bankaların riski oldukça düşük ancak bu gelişmelerden olumsuz etkilenen daha küçük bankalar olabilir." diye konuştu.
"Sistem iyi bir sermayeye sahip"
ABD'de bankacılık sektörünün güçlü olup olmadığının sorulması üzerine Yellen, "Her şeyi göz önüne aldığında cevap evet." yanıtını verdi.
Yellen, ticari gayrimenkullerle ilgili bazı streslere işaret ederek, "Bazı bankalar için bu bir endişe kaynağı olacak, ancak her şey hesaba katıldığında sistem iyi bir sermayeye sahip." dedi.
İklim değişikliğinin ekonomik ve finansal istikrara yönelik risklerine ilişkin bir soruya da Yellen, iklim değişikliği kaynaklı risklerin artması nedeniyle ABD'nin bazı bölgelerinde uygun fiyatlı sigortaların bulunmamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.
Yellen, iklim risklerinin yoğunlaştıkça uygun fiyatlı sigortanın eksikliğinin yaşam maliyeti açısından hane halklarının refahına zarar verdiğini aktardı. Bakan Yellen, birçok bankanın kredilere ve sigortasız zararlar olması durumunda ortaya çıkabilecek risklere maruz kaldığını, bunların finansal istikrara yönelik riskler oluşturduğunu anlattı.
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Son Dakika › Ekonomi › ABD Hazine Bakanı Yellen: Ticari Gayrimenkuldeki Zayıflık Bankacılık Sektöründe Stres ve Kayıplara Yol Açabilir - Son Dakika
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