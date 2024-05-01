ABD Hazine Bakanlığı, 125 milyar dolarlık tahvil satışı yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı, 125 milyar dolarlık tahvil satışı yapacak

ABD Hazine Bakanlığı, 125 milyar dolarlık tahvil satışı yapacak

ABD Hazine Bakanlığı, gelecek hafta 3, 10 ve 30 yıl vadeli toplam 125 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştireceğini duyurdu. İhaleler sonucunda yaklaşık 17,2 milyar dolarlık yeni nakit yaratılması bekleniyor. Tahvil ihracının boyutunun önemli ölçüde artırıldığı belirtilirken, gelecek dönemde daha fazla artış ihtiyacının öngörülmediği ifade edildi.

01.05.2024 17:11  Güncelleme: 17:13
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ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 125 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 7 Mayıs'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 8 Mayıs'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 9 Mayıs'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 125 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 17,2 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ağustos 2023'ten bu yana tahvil ihracının boyutunun önemli ölçüde artırıldığı belirtilerek, en azından gelecek birkaç çeyrekte daha fazla artış ihtiyacının öngörülmediği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanlığı, 125 milyar dolarlık tahvil satışı yapacak - Son Dakika

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