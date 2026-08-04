ABD Hazine Bakanlığı'ndan Borçlanma Tahminine Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Borçlanma Tahminine Artış

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, 3. çeyrek borçlanma tahminini 68 milyar dolar artırarak 739 milyar dolar açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 68 milyar dolar artırarak 739 milyar dolara çıkardı.

Bakanlık, 2026'nın temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerine ilişkin net pazarlanabilir borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, Hazinenin bu yılın üçüncü çeyreğinde eylül sonu nakit dengesinin 950 milyar dolar olacağı varsayımıyla 739 milyar dolar borçlanmasının beklendiği bildirildi.

Borçlanma öngörüsünün mayıs ayında duyurulan tahminden 68 milyar dolar daha yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, bu artışın temel olarak öngörülen net nakit akışlarının daha düşük olmasından kaynaklandığı ancak çeyrek başı nakit dengesinin beklenenden yüksek gerçekleşmesiyle kısmen telafi edildiği aktarıldı.

Açıklamada, çeyrek başındaki yüksek nakit bakiyesi hariç tutulduğunda ise borçlanma tahmininin mayısta duyurulana göre 87 milyar dolar yüksek olduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Hazinenin bu yılın son çeyreğinde aralık sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağı varsayımıyla 628 milyar dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Hazinenin nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte ise 190 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyreği 919 milyar dolar nakit dengesiyle tamamladığı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, mayıs ayındaki tahmininde ikinci çeyrekte 189 milyar dolar borçlanma öngörmüş ve haziran sonu nakit dengesini 900 milyar dolar olarak tahmin etmişti.

Açıklamada, gerçekleşen borçlanmanın tahminin 1 milyar dolar üzerinde olmasının temel nedeninin beklenenden yüksek çeyrek sonu nakit dengesi olduğu, bu durumun da yüksek net nakit akışıyla kısmen dengelendiği ifade edildi. Yüksek çeyrek sonu nakit bakiyesi hariç tutulduğunda ise gerçekleşen borçlanmanın mayıs ayı tahmininden 18 milyar dolar daha düşük kaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanlığı'ndan Borçlanma Tahminine Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne’de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti Edirne'de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Tam 17 sene sonra gelen zafer Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar’ın Tam 17 sene sonra gelen zafer! Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın
İznik’te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti İznik'te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti
Trump: İran’la müzakereler bugün başlayacak Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak
Bursa’da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Bursa'da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

23:37
Avrupa’da rekor transfer Bonservisi kulüp tarihine geçti
Avrupa'da rekor transfer! Bonservisi kulüp tarihine geçti
23:17
Beşiktaş’ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
Beşiktaş'ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
21:27
Cem Küçük’ün tutuklandığı soruşturma büyüyor Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
21:25
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
20:53
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
20:37
Türk gemisine Karadeniz’de dron saldırısı: 4 yaralı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 02:09:39. #.0.2#
SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanlığı'ndan Borçlanma Tahminine Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.