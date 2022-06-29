ABD Hazine Bakanlığı Rus oligarkların 30 milyar dolarlık varlığının dondurulduğunu açıkladı - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanlığı Rus oligarkların 30 milyar dolarlık varlığının dondurulduğunu açıkladı

29.06.2022 18:43
ABD Hazine Bakanlığı Rus oligarkların 30 milyar dolarlık varlığının dondurulduğunu açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından yaptırım uygulanan Rus oligarklara ait 30 milyar dolar değerindeki varlığın dondurulduğunu bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından yaptırım uygulanan Rus oligarklara ait 30 milyar dolar değerindeki varlığın dondurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Elitleri, Vekilleri ve Oligarkları (REPO) Görev Gücü'nün yaptırım uygulanan Rusların varlıklarını bloke etmek veya dondurmak, finansal sisteme erişimlerini büyük ölçüde kısıtlamak için çok taraflı koordinasyondan yararlandığı aktarıldı.

Açıklamada, REPO Görev Gücü'nün faaliyete girdiği ilk 100 günde yaptırım uygulanan Rus oligarklara ait 30 milyar dolarlık varlığın bloke edildiği veya dondurulduğu kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığının dondurulduğu belirtilen açıklamada, yaptırım uygulanan Rusların sahip olduğu yatlar ve lüks gayrimenkule de el konulduğu bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın küresel finansal sisteme erişimi kısıtlanarak Ukrayna'daki "haksız" savaşını sürdürmesi için gerekli teknolojiyi tedarik etmesinin zorlaştırıldığı belirtilerek, "Rusya'ya savaşın maliyetini artırmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanlığı Rus oligarkların 30 milyar dolarlık varlığının dondurulduğunu açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanlığı Rus oligarkların 30 milyar dolarlık varlığının dondurulduğunu açıkladı - Son Dakika
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