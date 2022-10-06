ABD Hazine Bakanlığından Temiz Teknoloji Fonu'na yaklaşık 1 milyar dolarlık kredi - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanlığından Temiz Teknoloji Fonu'na yaklaşık 1 milyar dolarlık kredi

06.10.2022 20:22
ABD Hazine Bakanlığından Temiz Teknoloji Fonu'na yaklaşık 1 milyar dolarlık kredi

ABD Hazine Bakanlığı, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçişlerini hızlandırmalarına yardımcı olan Temiz Teknoloji Fonu'na (CTF) 950 milyon dolarlık kredi sağlanacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçişlerini hızlandırmalarına yardımcı olan Temiz Teknoloji Fonu'na (CTF) 950 milyon dolarlık kredi sağlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelişmekte olan ülkelerde düşük karbon teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan çok taraflı bir güven fonu olan Temiz Teknoloji Fonu için kredi anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

İmzalanan anlaşma kapsamında 950 milyon dolarlık kredi sağlanacağı belirtilen açıklamada, kredinin ABD iklim taahhütlerini desteklemek için kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, kredinin çok taraflı kalkınma bankaları tarafından Güney Afrika, Endonezya, Hindistan ve Filipinler ile uyumlu olarak geliştirilen ve kömürden temiz enerjiye geçişi amaçlayan CTF projelerini finanse edeceği aktarıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanlığından Temiz Teknoloji Fonu'na yaklaşık 1 milyar dolarlık kredi - Son Dakika

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