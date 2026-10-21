ABD Hazine, İran'a destek veren hukuk bürosu ve yük gemilerine yaptırım uyguladı - Son Dakika
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ABD Hazine, İran'a destek veren hukuk bürosu ve yük gemilerine yaptırım uyguladı

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ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın denizcilik faaliyetlerini destekledikleri gerekçesiyle Karnakis hukuk bürosu ile bazı gemicilik acenteleri ve yük gemilerine yaptırım uyguladı. Bakanlık, işlemlerin sonlandırılması için 20 Kasım'a kadar geçerli genel lisans yayımladı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın denizcilik faaliyetlerini destekledikleri gerekçesiyle bir hukuk bürosunu, bazı gemicilik şirketleri ile yük gemilerini yaptırım listesine aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında Panama ve Yunanistan merkezli "Karnakis and Karnakis" hukuk bürosunun yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, hukuk bürosunun yıllardır İran'ın "yasa dışı" olarak nitelendirilen deniz taşımacılığı faaliyetlerini desteklediği, bu yolla Tahran'ın askeri, silah ve nükleer programlarını finanse etmek amacıyla gelir elde etme kapasitesine dolaylı olarak katkıda bulunduğu belirtildi.

Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli, İran'ın gölge filo operasyonlarına doğrudan yardım eden gemicilik acentelerinin de yaptırım listesine alındığı aktarılan açıklamada, İran rejimine önemli miktarda gelir sağladığı belirtilen yük gemisi filosunun da hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN) ise bir Yunan bankasının İran ve İran bağlantılı vekil aktörlerle olası ilişkilerine yönelik soruşturması kapsamında ilk kez idari celp yetkisini kullandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, FinCEN'in bankaların yaptırım uygulanan İranlı finans kuruluşlarıyla ilişkileri hakkında birden fazla bilgi talebi yayımladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "İster denizde yasa dışı petrol transferleri gerçekleştiriyor ister bir hukuk bürosu ofisinde oturuyor olun, İran rejimine destek veriyorsanız sizi bulup yaptırım uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

İran'a yardım edenlerin bir seçim yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Bessent, "Ya bizim yanımızdasınız ya da karşımızdasınız. Kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı biliyoruz ve harekete geçmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım listesine alınan Karnakis and Karnakis hukuk bürosu ve doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde 50 hissesine sahip olduğu kuruluşlarla ilgili işlemlerin sonlandırılması için 20 Kasım'a kadar geçerli olacak bir genel lisans yayımladı.

Bakanlık, ayrı bir genel lisansla da yaptırım listesine alınan belirli kişi, kuruluş ve gemilerle ilgili bazı işlemlere geçici olarak izin verdi. Bu kapsamda mevcut finansal işlemlerin sonlandırılması, gemilerin güvenli biçimde limanlara yanaşması ve ayrılması, mürettebatın güvenliğinin korunması, acil onarım ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler ile belirli yüklerin teslim edilip boşaltılması için 20 Kasım'a kadar izin tanındı.

Kaynak: AA
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