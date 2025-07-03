ABD Hizmet Sektörü PMI Haziran'da 50.8'e Yükseldi

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 50,8'e çıktı.

ISM, haziran ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi haziranda önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak 50,8'e yükseldi. Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ve hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, mayısta 49,9 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, haziranda aylık bazda 4,2 puan yükselerek 54,2'ye, yeni siparişlere ilişkin endeks de 4,9 puan artarak 51,3'e çıktı. İstihdam endeksi ise bu dönemde 3,5 puan azalışla 47,2'ye düştü.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 10 alt sektöründe büyüme görülürken, 6 alt sektörde daralma kaydedildi.

Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, inşaat, madencilik, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler ile eğitim hizmetleri daralma kaydedilen sektörler oldu.

S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global haziran ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi haziranda bir önceki aya kıyasla 0,8 puan azalışla 52,9'a indi. Endekse dair öncü veri 53,1 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, mayısta 53,7 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da haziranda bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak 52,9 değerine geriledi. Endekse dair öncü veri 52,8 olarak hesaplanmıştı. Bileşik PMI mayısta 53 olarak kayıtlara geçmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.