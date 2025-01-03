ABD İmalat PMI Endeksi 49,3 ile Beklentileri Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD İmalat PMI Endeksi 49,3 ile Beklentileri Aştı

ISM'nin imalat sanayi PMI'sı 49,3 ile daralmaya devam etti, ancak piyasa beklentilerini aştı.

03.01.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 49,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine karşın sektördeki daralmanın sürdüğünü gösterdi.

ISM, Aralık 2024 dönemine ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi, geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,9 puan artışla 49,3 değerine çıktı.

Bu dönemde kaydettiği artışa karşın imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğine işaret eden endekse dair piyasa beklentisi, 48,2 değerini alacağı yönündeydi. Endeks, Kasım 2024'te 48,4 değerini almıştı.

Üretim endeksi, Aralık 2024'te aylık 3,5 puan artışla 50,3'e çıkarken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2,1 puan artarak 52,5'e yükseldi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 2,8 puan azalışla 45,3'e geriledi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 7 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 7 sektörde daralma yaşandı.

Birincil metaller, elektrikli ekipmanlar, aletler ve bileşenler, ahşap ürünleri, mobilya, kağıt ürünleri, çeşitli imalat ile plastik ve kauçuk ürünleri sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise tekstil, işlenmiş metal ürünleri, baskı, makine, kimyasal ürünler, ulaşım ekipmanları ve metalik olmayan mineral ürünleri oldu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İmalat PMI Endeksi 49,3 ile Beklentileri Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
18:01 Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
13:26 Trump’ın ekonomi politikaları Türkiye’nin önünü açabilir Trump'ın ekonomi politikaları Türkiye'nin önünü açabilir
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:10:24. #1.13#
SON DAKİKA: ABD İmalat PMI Endeksi 49,3 ile Beklentileri Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.