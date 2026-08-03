ABD İmalat PMI Temmuz'da 55,6'ya Yükseldi - Son Dakika
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ABD İmalat PMI Temmuz'da 55,6'ya Yükseldi

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ABD'de imalat sanayi PMI, temmuzda 55,6'ya çıkarak büyümenin hızlandığını gösterdi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 55,6'ya yükselerek imalat sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret etti.

ISM, temmuz ayına ilişkin imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI, temmuzda önceki aya kıyasla 2,3 puan artarak 55,6'ya yükseldi.

Böylece endeks, Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 54 değerini alması yönündeydi. İmalat sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret eden endeks, haziranda 53,3 olarak kaydedilmişti.

Yeni siparişler endeksi temmuzda önceki aya göre 0,7 puan artışla 56,7'ye, üretim endeksi ise 6,3 puan artışla 58,5'e çıktı. İstihdam endeksi de aynı dönemde 3,1 puan artarak 52,8'e yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayinin 15 sektöründe büyüme görülürken, tek sektörde daralma yaşandı.

Baskı ve ilgili destek faaliyetleri, giyim, deri ve ilgili ürünler, elektrikli ekipman, cihazlar ve bileşenler, birincil metaller, metal dışı mineral ürünler, ulaştırma ekipmanları, çeşitli imalat, tekstil fabrikaları, makine, bilgisayar ve elektronik ürünler, gıda, içecek ve tütün ürünleri, ahşap ürünleri, plastik ve kauçuk ürünleri, mobilya ve ilgili ürünler ile imal edilmiş metal ürünlerinde büyüme görüldü.

Kimyasal ürünler sektöründe ise daralma yaşandı.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde hafif yukarı yönlü revizyon

S&P Global de temmuz ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi temmuzda önceki aya kıyasla değişmeyerek 53,9 oldu.

Temmuz ayına ilişkin öncü verilerde endeksin 53,8 değerini aldığı açıklanmıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değer alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İmalat PMI Temmuz'da 55,6'ya Yükseldi - Son Dakika

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