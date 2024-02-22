ABD İmalat Sanayi PMI Şubatta 17 Ayın En Yüksek Seviyesine Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD İmalat Sanayi PMI Şubatta 17 Ayın En Yüksek Seviyesine Çıktı

ABD İmalat Sanayi PMI Şubatta 17 Ayın En Yüksek Seviyesine Çıktı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık 0,8 puan artarak 51,5 ile 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İmalat sektöründeki genişlemeye işaret eden endeks, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI ise düşüş göstererek 51,3 değerine geriledi. Bileşik PMI da 51,4'e gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine indi.

22.02.2024 18:35
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ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık 0,8 puan artarak 51,5 ile 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

S&P Global, ABD'nin şubat ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI şubatta geçen aya kıyasla 0,8 puan artışla 51,5 değerine yükseldi.

Bu dönemde 17 ayın en yüksek seviyesine çıkarak imalat sektöründeki genişlemeye işaret eden endeksin 50,5 değerini alması öngörülüyordu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeks, ocakta 50,7 olmuştu.

Hizmet sektörü verisinde düşüş

ABD'de hizmet sektörü PMI ise şubatta geçen aya göre 1,2 puan azalışla 51,3 değerine geriledi.

Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesine inerek piyasa beklentilerinin altında kalan endeksin 52,4 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki genişlemenin yavaşladığını gösteren endeks, ocakta 52,5 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da şubatta aylık bazda 0,6 puan azalarak 51,4'e geriledi. Söz konusu dönemde 2 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeks, ocakta 52 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İmalat Sanayi PMI Şubatta 17 Ayın En Yüksek Seviyesine Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD İmalat Sanayi PMI Şubatta 17 Ayın En Yüksek Seviyesine Çıktı - Son Dakika
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