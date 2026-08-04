ABD İmalat Sanayi Siparişleri Haziranda Düştü - Son Dakika
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ABD İmalat Sanayi Siparişleri Haziranda Düştü

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ABD'de imalat sanayi yeni siparişleri haziranda %0,3 azalarak 656,5 milyar dolara geriledi.

ABD'de imalat sanayi yeni siparişlerinin tutarı haziranda aylık bazda yüzde 0,3 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin imalat sanayi yeni siparişlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede imalat sanayi yeni siparişlerinin değeri haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak 656,5 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentileri, yeni siparişlerin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

İmalat sanayisinde yeni siparişler mayıs ayında yüzde 1,1 azalışla 658,8 milyar dolara düşmüştü.

Dayanıklı mallara yönelik yeni siparişler haziranda yüzde 0,5 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,2 azaldı.

İmalat sanayi yeni siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan imalat sektörünün gelecekteki performansına ilişkin öncü göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İmalat Sanayi Siparişleri Haziranda Düştü - Son Dakika

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