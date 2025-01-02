ABD İnşaat Harcamaları Değişmedi

Ekonomi

NEW ABD'de inşaat harcamaları geçen yıl kasım ayında, artış beklentilerine rağmen değişim göstermedi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2024'e ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi ve 2 trilyon 152,6 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi söz konusu harcamaların bu dönemde yüzde 0,3 artış kaydetmesi yönündeydi.

İnşaat harcamaları, geçen yıl ekimde yüzde 0,5 artmıştı.

Kamu inşaat harcamaları Kasım 2024'te yüzde 0,1 azalırken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,1 artış gösterdi.

İnşaat harcamaları, geçen yıl kasımda yıllık bazda da yüzde 3 arttı.