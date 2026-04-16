ABD, İran'a Yaptırım Uyguladı

WASHİNGTON (İHA)-ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'la bağlantılı 3 kişi, 9 gemi ve 17 kuruluş hakkında yaptırım uygulandığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ve ABD Küçük İşletmeler İdaresi Başkanı Kelly Loeffler ile Beyaz Saray'da ABD Vergi Günü vesilesiyle düzenlenen basn toplantısında İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağı sinyali vermişti. ABD Hazine Bakanlığı, Bessent'in açıklamasından kısa bir süre sonra İran'la bağlantılı kişi, kuruluş ve gemilere karşı bir dizi yeni yaptırım duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 3 kişi, 9 gemi ve 17 kuruluş hakkında yaptırım uygulandı.

Bakanlık açıklamasında, "Bugün, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran'ın yasadışı petrol taşımacılığı altyapısına yönelik baskıyı artırarak, İranlı petrol taşımacılığı devi Muhammed Hüseyin Şamhani adına faaliyet gösteren 20 aşkın kişi, şirket ve gemiye yaptırım uyguladı" denildi. Şamhani, İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Şamhani'nin oğlu olduğu kaydedilen açıklamada, "Başkan Trump'ın liderliğinde, Hazine Bakanlığı İran'ın yasadışı kaçakçılık ve terör vekil ağlarını kesmeye devam edecektir. Finans kurumları, Hazine Bakanlığı'nın Tahran'ın terörist faaliyetlerini desteklemeye devam edenlere karşı ikincil yaptırımlar da dahil olmak üzere tüm araç ve yetkileri kullanacağının farkında olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Şamhani'nin, İran halkının zararına İran rejiminin en üst kademeleriyle bağlantılı bir aileyi zenginleştiren, milyarlarca dolarlık bir İran-Rusya petrol satış imparatorluğunun başında bulunduğu kaydedilen açıklamada, İran vatandaşı ve Lübnanlı Hizbullah'ının finansörü Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi'yi ve eski Venezuela yönetimi döneminde İran petrolünün Venezuela altını karşılığında satılmasıyla ilgili karmaşık bir kara para aklama planıyla bağlantılı 3 şirketin de yaptırım listesine alındığı aktarıldı. - WASHINGTON