ABD-İran Anlaşması Akaryakıtta İndirim Beklentisi Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İran Anlaşması Akaryakıtta İndirim Beklentisi Yarattı

15.06.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barış anlaşması sonrası petrol fiyatları düştü, akaryakıtta indirim olasılığı güçlendi.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığının duyurulmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün kademeli olarak devam edeceği beklentisi, akaryakıta peş peşe indirim olasılığını güçlendirdi. Sektör temsilcileri, eşel mobil sistemi uyarınca öncelikle devletin ÖTV kesintisi yapacağına işaret ederek, "Benzinde 8,38 TL, motorinde 11,90 TL ÖTV tahsilatı yapılacak" dedi.

ABD ile İran'ın barış anlaşmasına vardığının, resmi imzaların 19 Haziran'da İsviçre'de atılacağının duyurulmasının ardından brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatları düştü. Fiyatların daha da düşeceği beklentisi güçlendi.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, benzin ve motorinde, izleyen günlerde gündeme gelecek olası indirimlere işaret ederek, "Eşel mobil sistemi gereğince önce devlet bu indirimlerden ÖTV tahsilatı yapacak. Bu nedenle  pompaya yansıyan tutarlar sınırlı kalacak" uyarısında bulundu.

Sektör temsilcileri, savaş öncesinde ÖTV tutarının litrede benzinde yaklaşık 14,83 TL, motorinde 13,90 TL olduğunu anımsatarak, "Anlık ÖTV tutarı benzinde, 6,45 TL, motorinde 2 TL dolayında bulunuyor. Buna göre, benzinde 8,38 TL, motorinde 11,90 TL ÖTV tahsilatı yapılacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Dünya, İran, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD-İran Anlaşması Akaryakıtta İndirim Beklentisi Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı
ABD Başkanı Trump’tan Lübnan’a saldıran İsrail’e tepki ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki
Mbappe’den N’Golo Kante’ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile... Mbappe'den N'Golo Kante'ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile...
İtalya’da eski general Meloni’ye resmen savaş açtı İtalya'da eski general Meloni'ye resmen savaş açtı
Galatasaray’da Nelsson defteri kapandı Bu parayı veren imzayı attırır Galatasaray'da Nelsson defteri kapandı! Bu parayı veren imzayı attırır

15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:54
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti Fatih Terim’den ezber bozan çıkış
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti! Fatih Terim'den ezber bozan çıkış
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 15:16:56. #7.12#
SON DAKİKA: ABD-İran Anlaşması Akaryakıtta İndirim Beklentisi Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.