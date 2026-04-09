Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İran Ateşkesi Borsa Rallyesi Getirdi

09.04.2026 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsasında Dow Jones %2,85, S&P 500 %2,51, Nasdaq %2,8 yükseldi. Ateşkes etkili oldu.

NEW New York borsası, ABD ile İran arasında geçici ateşkes sağlanmasıyla günü ralliyle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 1300 puandan fazla değer kazandı ve yüzde 2,85 artarak 47.909,92 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 2,51 artışla 6.782,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,8 yükselişle 22.635,00 puana çıktı.

ABD ve İran arasında 2 haftalık ateşkes sağlanması sonrasında pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin yaptığı duyuruda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini bildirmişti.

Trump, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini belirterek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları 2 haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

İran yönetiminden yapılan açıklamada da ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin, 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesinin hedeflendiği duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bu sürede Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişlerin, İran ordusu ile koordineli şekilde mümkün olacağını aktardı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 12 azalarak 96,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 15 azalışla 96 dolara geriledi.

Analistler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığına ilişkin haberlere değinerek, bölgedeki gerilime dair belirsizliklerin sürdüğünü söyledi.

Kurumsal tarafta, çatışmaların başlangıcından bu yana önemli yükselişler kaydeden enerji şirketlerinin hisselerindeki düşüş dikkati çekti. ExxonMobil'in hisseleri yüzde 4,7 ve Chevron'un hisseleri yüzde 4,3 değer kaybetti.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, hava yolu şirketlerinin hisselerini ise yukarı çekti. United Airlines'ın hisseleri yaklaşık yüzde 8, American Airlines'ın hisseleri yüzde 5,5 ve Delta Air Lines'ın hisseleri yüzde 4'e yakın yükseldi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Tutanaklar, Fed yetkililerinin çoğunun enflasyona yönelik yukarı ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin Orta Doğu'daki çatışmalarla birlikte arttığını değerlendirdiğini gösterdi.

Ayrıca tutanaklar, Orta Doğu'daki çatışmanın ardından hem faiz indirimi hem de faiz artırımı senaryolarının masada olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
23:03
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 00:18:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.