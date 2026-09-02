ABD-İran gerilimi ve Hürmüz riski Brent petrolü yüzde 4,4 artırdı: 95,60 dolar - Son Dakika
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ABD-İran gerilimi ve Hürmüz riski Brent petrolü yüzde 4,4 artırdı: 95,60 dolar

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ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler, Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatını bugün yüzde 4,4 artırarak 95,60 dolara yükseltti. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı hedef alan saldırılar sonrası enerji akışında kesinti endişeleri artarken, ABD'nin petrol stoklarındaki beklenenden büyük düşüş de fiyatları destekledi. Bölgedeki çatışmaların sürmesi, piyasalarda fiyat artışının devam edebileceği yorumlarına yol açıyor.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 95,60 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 91,57 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,4 artarak 95,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 90,79 dolar olarak belirlendi.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında askeri gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik risklerin artması etkili oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), salı akşamı İran'a yönelik saldırılarında özellikle Hürmüz Boğazı çevresi ile ülkenin güney bölgelerini hedef aldı. İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası, Sirik şehri, stratejik liman kenti Bender Abbas, güney kıyılarındaki Asuliye, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığı bildirildi.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin, Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreninin düzenlendiği bir konutu vurması sonucu yaralananların sayısının 68'e yükseldiğini söyledi. Huzistan eyaletinde ise 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, ABD'nin saldırılarının "Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdığı" tehdidine yer verildi. İran Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da "ABD ordusu bölgede saldırganlığını sürdürmekte ne kadar ısrar ederse daha büyük ve ağır kayıplara katlanmak zorunda kalacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bölgede çatışmaların yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışında uzun süreli kesintiler yaşanabileceği endişelerini artırarak petrol fiyatlarını destekledi.

Stoklarda beklenenden fazla düşüş öngörüsü

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 600 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi stoklarda 400 bin varillik düşüş yaşanacağı yönündeydi.

Bu tahmin, petrole yönelik talebin güçlendiğine veya arzın sıkılaştığına işaret ederek fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

ABD'nin resmi petrol stok verileri ise bugün Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 95,85 doların direnç, 95,13 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD-İran gerilimi ve Hürmüz riski Brent petrolü yüzde 4,4 artırdı: 95,60 dolar - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD-İran gerilimi ve Hürmüz riski Brent petrolü yüzde 4,4 artırdı: 95,60 dolar - Son Dakika
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