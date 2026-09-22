ABD-İran görüşme beklentisi New York borsasını yükseltti, Dow 250 puan üzeri kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İran görüşme beklentisi New York borsasını yükseltti, Dow 250 puan üzeri kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İran görüşme beklentisi New York borsasını yükseltti; açılışta Dow Jones 250 puanın üzerinde kazanarak yüzde 0,48 artışla 52.301,92 puana çıktı. Brent petrolün varil fiyatı da 100 doların altına geriledi.

NEW New York borsası, ABD ile İran arasında diplomatik temas ihtimaline ilişkin beklentilerle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,48 artışla 52.301,92 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 7.770,81 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,14 yükselişle 27.161,19 puana ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunması beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi, Orta Doğu'daki gerilimin azalabileceğine ilişkin beklentileri artırırken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da NBC News'e verdiği röportajda, Başkan Trump'ın genel olarak "herkesle" görüşmeye açık olduğunu ve planlanmış bir görüşme olmasa da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşmeye açık olduğunu söyledi.

Öte yandan uluslararası basında, İran'ın, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve diplomasiye dönmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmaya hazır olduğunu Washington'a ilettiği iddia edildi.

ABD ile İran arasında diplomatik temas ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkilemesiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına gerilerken, ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 5'in altında seyrini sürdürdü.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDow JonesNew YorkEkonomiFinansİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç motoruna giren yavru kediyi, polisin telefonundan yükselen miyavlama dışarı çıkardı Araç motoruna giren yavru kediyi, polisin telefonundan yükselen miyavlama dışarı çıkardı
Alt kata su sızdı, kavga parkta patladı: 1’i ağır 3 yaralı Alt kata su sızdı, kavga parkta patladı: 1’i ağır 3 yaralı
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı Apar topar götürüldü Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı! Apar topar götürüldü
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
17:30
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
17:30
Trump, BM kürsüsünde: İran’la seçimlerden sonra anlaşma yapacağız
Trump, BM kürsüsünde: İran'la seçimlerden sonra anlaşma yapacağız
17:13
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
16:54
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
16:48
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 17:53:55. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD-İran görüşme beklentisi New York borsasını yükseltti, Dow 250 puan üzeri kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement