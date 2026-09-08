ABD, İran'ın havacılık sektörünü destekleyen 36 şirketi yaptırım listesine ekledi - Son Dakika
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ABD, İran'ın havacılık sektörünü destekleyen 36 şirketi yaptırım listesine ekledi

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ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın silah ve personel taşımacılığında kullandığı havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle 36 şirketi yaptırım listesine aldı. İranlı 27 hava yolu şirketi ve 9 uluslararası firma kapsam dahilinde olurken, üç havacılık izni de askıya alındı.

NEW ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın silah, personel ve yasa dışı kargo taşımak için kullandığı havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle 36 şirketi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında ülkenin havacılık sektörüne yönelik harekete geçtiği bildirildi.

OFAC'ın, İran'ın silah, personel ve yasa dışı kargo nakliyesinde kullandığı havacılık sektörüne destek verdikleri gerekçesiyle 36 şirketin yaptırım listesine alındığı kaydedilen açıklamada, bugünkü adımın İran'ın ABD menşeli hava araçları ve hassas teknolojiler temin etmek için başvurduğu paravan şirketleri de hedef aldığı aktarıldı.

Bu çerçevede, İranlı 27 hava yolu şirketi ile farklı ülkelerden 9 uluslararası havacılık şirketi yaptırım kapsamına dahil edildi.

Açıklamada OFAC'ın eş zamanlı olarak, İran'a yönelik baskıyı artırmak amacıyla ülkeyle ilgili üç havacılık iznini askıya aldığı belirtilerek, bunlar arasında, hava sahası üzerinden geçişlere ve ABD menşeli ya da ABD kontrolündeki ticari hava araçlarının ülke dışındaki hava yolu şirketleri tarafından İran'a uçurulmasına olanak tanıyan izinlerin yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan açıklamada, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN), finans kuruluşlarından İran'ın havacılık endüstrisini destekleyen tedarik ağlarını bildirmelerini talep eden bir uyarı yayımladığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bugünkü yaptırımların İran'a finansal destek sağlayanlara yönelik "ağır sonuçlar" vaadini yerine getirdiğini vurguladı.

İran'ın hava yolu şirketleriyle iş yapanların bugünkü yaptırımları "uyarı" olarak kabul etmesi gerektiğini kaydeden Bessent, bu şirketlerin küresel finans sisteminden dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Havacılık, Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD, İran'ın havacılık sektörünü destekleyen 36 şirketi yaptırım listesine ekledi - Son Dakika

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