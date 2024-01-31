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ABD İstihdam Maliyet Endeksi Piyasa Beklentilerinin Altında Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD İstihdam Maliyet Endeksi Piyasa Beklentilerinin Altında Gerçekleşti

ABD İstihdam Maliyet Endeksi Piyasa Beklentilerinin Altında Gerçekleşti

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İstihdam Maliyet Endeksi, ücret artışını ölçen bir gösterge olarak kabul edilmekte olup, dördüncü çeyrek verileri iş gücü piyasasının soğumaya devam ettiğini göstermektedir.

31.01.2024 17:25
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NEW ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim- Aralık 2023 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, ücret artışını ölçen İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 arttı.

2021'in ikinci çeyreğinden bu yana en düşük artışını kaydeden endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi.

İstihdam maliyeti dördüncü çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 4,2'lik artış kaydetti.

Maaşlar geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,9 ve yan hak maliyetleri yüzde 0,7 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 0,9 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 1'lik artış kaydetti.

Analistler, İstihdam Maliyet Endeksi'nin ABD Merkez Bankası (Fed) içinde ücret artışının en kaliteli ölçüsü olarak görüldüğüne işaret ederek endekse ilişkin dördüncü çeyrek verilerinin iş gücü piyasasının soğumaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD İstihdam Maliyet Endeksi Piyasa Beklentilerinin Altında Gerçekleşti - Son Dakika
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