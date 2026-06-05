ABD İstihdam Verileri Borsayı Negatif Etkiledi - Son Dakika
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ABD İstihdam Verileri Borsayı Negatif Etkiledi

ABD İstihdam Verileri Borsayı Negatif Etkiledi
05.06.2026 17:33
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New York borsası, güçlü istihdam verileri sonrası düşüşle açıldı. Fed'in faiz artırımı bekleniyor.

New York borsası, ABD'de tahminlerin üzerinde gelen istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında daha sıkı duruş benimseyebileceğine yönelik beklentileri artırmasıyla haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yataya yakın seyirle 51.610,02 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 azalarak 7.537,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 kayıpla 26.536,59 puana indi.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam mayıs ayında 172 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise beklentilere paralel olarak yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin önceki aylara ait veriler de yukarı yönlü revize edildi. Mart ayında 185 bin olarak açıklanan istihdam artışı 214 bine, nisan ayında 115 bin olarak açıklanan artış ise 179 bine yükseltildi.

Analistler, iş gücü piyasasının geniş tabanlı güçlenme göstermese de dayanıklılığını koruduğunu belirtti.

Ülkede enflasyonun hala yüksek seviyelerde olduğuna işaret eden analistler, Fed'in yıl sonuna kadar faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini bildirdi.

İstihdam verilerinin ardından tahvil getirileri yükselirken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,5, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyesini aştı.

Öte yandan, çip hisselerindeki satış baskısı da piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu. Dün yüzde 12'nin üzerinde değer kaybeden Broadcom hisseleri, açılışta yaklaşık yüzde 3'e yakın gerilerken Marvell Technology ve Micron Technology'nin hisseleri, yüzde 5'in üzerinde düştü.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, anlaşma yapmak için İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşmeye açık olduğunu söyledi. Trump, "Onunla tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim." dedi.

Analistler, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde somut ilerleme sağlanamamasının, yatırımcıların risk iştahını sınırlayan unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İstihdam Verileri Borsayı Negatif Etkiledi - Son Dakika

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