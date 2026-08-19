ABD, Kanada'ya Gümrük Vergisini 3 Gün Erteledi - Son Dakika
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ABD, Kanada'ya Gümrük Vergisini 3 Gün Erteledi

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ABD, Kanada mallarına yönelik yüzde 50 gümrük vergisini 3 gün süreyle askıya aldı.

ABD, Kanada mallarına gece yarısından itibaren uygulanacak yüzde 50'lik yeni gümrük vergilerini 3 gün süreyle erteledi.

ABD ve Kanada, yüzde 50'lik gümrük vergisinin ertelenmesine yönelik yürütülen görüşmelerde anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kanada'dan ithal edilecek mallara gece yarısından itibaren uygulanacak yüzde 50'lik yeni gümrük vergilerini 22 Ağustos'a kadar askıya aldığını duyurdu. Trump, "Kanada ve ABD'nin bir anlaşmaya vardığı gerçeğine dayanarak sabah yürürlüğe girmesi planlanan Kanada'ya yönelik yüzde 50'lik gümrük vergilerini 3 günlüğüne askıya aldım. Uzun zaman önce uykucu Joe Biden tarafından öldürülen büyük Keystone XL Boru Hattı, mezarından uyandırılabilir" ifadelerini kullandı. Trump, Kanada'nın süt ürünleri, alkollü içecekler ve motorlu taşıtlar üzerindeki gümrük vergileriyle ilgili ABD'nin endişelerini giderme konusunda taahhütte bulunduğunu söyledi.

Kanada Başbakanı Mark Carney de ABD'nin gümrük vergilerini 22 Ağustos'a kadar askıya almayı kabul ettiğini doğruladı. Carney, görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini, ancak "yapılması gereken önemli işler" olduğunu belirtti. Carney, "Bu çalışmaları sürdürürken, Kanada ülke içinde daha güçlü, daha bağımsız ve daha rekabetçi bir ekonomi inşa etmeye odaklanmaya devam ediyor" dedi.

Kanada ihracatının yaklaşık yüzde 70'i ABD'ye giderken, ABD ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu Kanada'ya gönderiyor.

Detaylar belli değil

Anlaşma, Trump ve Carney'nin haftalar süren gergin ticaret müzakerelerinin ardından ortak zemin bulmak amacıyla salı günü yaptıkları görüşmelerin ardından geldi. Trump ve Carney anlaşmanın detaylarını açıklamadı ancak Trump'ın bununla birlikte Keystone XL Boru Hattı'nı yeniden canlandırmayı amaçladığı belirtiliyor.

2008'de ilk kez önerildiğinden beri güçlü muhalefetle ve sayısız gecikmeyle karşı karşıya kalan Keystone XL Boru Hattı ile Kanada'nın Alberta eyaletinden ABD'nin Nebraska eyaletine her gün yaklaşık 830 bin varil ham petrol taşınması hedefleniyordu. Eski ABD Başkanı Joe Biden, 2021'de çevresel ve ekonomik gerekçelerle boru hattının ABD bölümü için verilen önemli bir izni iptal ederek projeyi fiilen sona erdirmişti.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD, Kanada'ya Gümrük Vergisini 3 Gün Erteledi - Son Dakika

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