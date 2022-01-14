ABD'li bankalar dördüncü çeyrek bilançolarını açıkladı

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ile Citigroup'un geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre azalırken, Wells Fargo'nun karı artış gösterdi.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, 2021 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'ten yapılan açıklamaya göre, kurumun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 azalarak 10,4 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yaşanan düşüşe rağmen beklentilerin üzerinde kar elde eden banka, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 12,1 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 3,33 dolara geriledi. Bankanın hisse başına karı, 2020'nin aynı döneminde 3,79 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in 2021'nin dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse değişim göstermeyerek 29,3 milyar dolar oldu.

Citigroup'un karı yüzde 26 azaldı

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre ise bankanın 2021'nin dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalarak 3,2 milyar dolara geriledi.

Bankanın 2020'nin aynı dönemindeki net karı, 4,3 milyar dolar olmuştu. Kurumun hisse başına karı 2020'nin dördüncü çeyreğinde 1,92 dolar olarak kaydedilirken, 2021'nin aynı döneminde 1,46 dolara düştü.

Citigroup'un geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 17 milyar dolara çıktı. Banka, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 16,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Wells Fargo'nun karı yüzde 86 arttı

Wells Fargo'nun net karı da 2021'in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre arttı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 86 artarak 5,8 milyar dolara yükseldi. Banka, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 3,1 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde 1,38 dolara çıktı. Bankanın hisse başına karı, 2020'nin aynı döneminde 0,66 dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2021'nin dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artışla 20,9 milyar dolar oldu. Banka, 2020'nin aynı döneminde 18,5 milyar dolar gelir elde etmişti.