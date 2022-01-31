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ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak - Son Dakika

ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak

31.01.2022 14:14

ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın Kur Strateji Direktörü Daniel Hui, doların yükseleceğine ilişkin dikkat çeken bir tez ortaya attı. Fed'i işaret edem Hui, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımından sonra doların 1-2 ay içinde zirve yapacağını söyledi.

Fed'den gelen sıkılaştırma yanlısı açıklamalar ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin 27 baz puan artarak yüzde 1.7'ye yükselmesine yol açtı. Dolar, tahvil piyasalarında görülen hareketliliğin kuru daha da yükselteceği beklentileriyle euro karşısında kazanım elde ederek bir buçuk yılın zirve seviyesine yaklaştı. Ay başından bu yana yüzde 1.7 yükselen dolar endeksi cuma günü gördüğü 18 ayın zirvesi olan 97.441 seviyesinin ardından bu sabah 97.205'te bulunuyor.

DOLAR ZİRVEYE ULAŞACAK

JP Morgan Kur Strateji Direktörü Daniel Hui, doların yükselmesi için daha alan bulunduğunu belirterek, "Piyasalar hala fiyat keşfi modunda. Dolar büyük ihtimalle Fed faiz artırımdan 1-2 ay sonra zirveye ulaşacaktır" dedi.

''BEKLENENDEN UZUN SÜRECEK''

Piyasaların Fed'i yakalamaya çalıştığını çünkü şu anki döngünün daha önce hiç görülmediğini vurgulayan Hui, "Fed salgından kaynaklanan tedarik sorunları çözüldüğünde fiyat baskısının azalmasını bekliyor ama son zamanlarda bunun beklenenden uzun süreceğini düşünmeye başladı" dedi.

PİYASALARDA ENFLASYON BEKLENTİSİ

İç piyasalarda ise enflasyonun ocak ayında yapılan elektrik ve doğalgaz zamları ile asgari ücret artışın etkisiyle birkaç ay boyunca yükselişini koruyacağı tahmin edilirken dolar kurunda da endişe artıyor. TL'nin birikimli değer kayıpları, asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları ile Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) ocak ayında neredeyse 20 yılın zirvesi olan yüzde 46.68'e yükselmesi bekleniyor. TCMB geçen hafta yayımladığı yılın ilk enflasyon raporunda 2022 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 11.8'den yüzde 23.2'ye yükseltmişti.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenleFed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

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Son Dakika Ekonomi ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak - Son Dakika
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