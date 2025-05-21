Milyarlarca varillik petrol rezervi umudu - Son Dakika
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Ekonomi

Milyarlarca varillik petrol rezervi umudu

Milyarlarca varillik petrol rezervi umudu

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'li Continental Resources şirketinin Diyarbakır'da 6,1 milyar varil petrol rezervi tahmininde bulunduğunu belirtti. Diyarbakır havzasında bu rezerv tespiti netleşirse Türkiye'ye 15 yıldan fazla yetecek bir petrolün ortaya çıkmış olacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, "Bu müthiş bir şey" ifadelerini kullandı.

21.05.2025 12:27
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Türkiye, Diyarbakır havzasında petrol ve doğalgaz kaynaklarının tespiti ve çıkarılması için ABD'li kaya petrolü yatırımcısı Continental Resources ve Teksas merkezli TransAtlantic Petroleum ile yapılan anlaşmadan umutlu. Bu şirketlerle TPAO'nun yaptığı ortak girişim anlaşmasının detaylarını paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'lilerin Diyarbakır bölgesinde 6.1 milyar varillik rezerv tahmini yaptığını söyledi.

Gabar'da önceki gün düzenlenen tören sonrası soruları yanıtlayan Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre Türkiye'nin yıllık petrol ithalatı 365 milyon varil. Diyarbakır havzasında bu rezerv tespiti netleşirse Türkiye'ye 15 yıldan fazla yetecek bir petrol ortaya çıkmış olacak.

Anlaşmanın imzalandığı 13 Mart'ta Financial Times'ta çıkan bir habere dikkat çeken Bayraktar "Orada Diyarbakır için bize atfen bir rezerv miktarı söylenmişti. O biraz aslında Amerikalıların kendi rezerv tahminleri. Bunu henüz bir keşif olarak söylemiyoruz. Ama Diyarbakır bölgesinde 6.1 milyar varillik bir rezerv olduğunu tahmin ediyorlar. Bu müthiş bir şey" dedi.

Alparslan Bayraktar, Ekonomi Türkiye, Diyarbakır, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyarlarca varillik petrol rezervi umudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mustafa Görmüş:
    benzine mazota zam gelecek anlamışsınızdır artık:))) 38 9 Yanıtla
  • Diyego Can:
    zamlar kapıda bulunmasa daha iyi ne zaman varil varil petrol bulunsa ertesi gün zamlar kapıda 25 6 Yanıtla
  • Engin Yıldız:
    Şimdiye kadar bulunan doğmaz vs petrol gibi buda yalannnnnnnnmnmm 20 5 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Buna ülkemizdeki sayılı miktardaki dürzüler sevinmeyecek 6 10 Yanıtla
  • Mehmet AYDIN:
    iyi yalan haber millet uyandı artık 10 3 Yanıtla
  • Alina02:
    Za aammm. 9 3 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    zam kapıda yine 9 3 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Eyvahh yine petrol tarağı Yedik Yine 8 3 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    zam geliyor millet 6 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    işiniz gücünüz yalan..insanları açlığa sefalete götürdünüz.. 6 2 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Abd olmadan iş yapamazmısınız 3 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Bir tane gazeteci niye sormuyor. Petrol bulunuyor ama fiyatlar niye düşmüyor diye 3 0 Yanıtla
  • 124212421:
    depoları dolduralım 2 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ya var diyelim tika basa ve cikti ne degisecek iktidarlar icin vergi kapisi tutup ucuzlayacak mi saniyoruz... ( isin kita levha aralarinda petrol az ya da hice yakin vardir bilimselligini yom sayalim hadi. ) 1 0 Yanıtla
  • 205622:
    yaz zam var yada secim 1 0 Yanıtla
  • Önder null:
    sikı tutunuz acayip bir zam dalgasi geliyor. 2 ay once enerji siketleri yuzde 60 bilmem devlet tarafindan odendi mesaji geldi 0 0 Yanıtla
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