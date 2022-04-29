ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple, Amazon ve Intel bilançolarını açıkladı - Son Dakika
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ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple, Amazon ve Intel bilançolarını açıkladı

29.04.2022 00:13
ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple, Amazon ve Intel bilançolarını açıkladı

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ocak-mart döneminde gelir ve karını artırırken, Amazon gelirini artırmasına rağmen zarar bildirdi.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ocak-mart döneminde gelir ve karını artırırken, Amazon gelirini artırmasına rağmen zarar bildirdi. Intel de aynı dönemde gelirinin azaldığını ancak karının arttığını duyurdu.

Apple, Amazon ve Intel 2022'nin ocak-mart dönemine ait bilançolarını açıkladı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-mart dönemi bilançosunda şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 97,3 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın ocak-mart döneminde 89,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın geçen yılın aynı döneminde 23,6 milyar dolar olan net karı ise yüzde 6 artarak 25 milyar dolara çıktı.

Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,40 dolardan 1,52 dolara yükseldi.

iPhone ve Mac satışları artarken, iPad satışları azaldı

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon ve bilgisayar satışları artarken, tablet satışları azaldı.

iPhone satışlarının tutarı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 50,6 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 3 azalışla 7,6 milyar dolara gerilerken, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 14 artışla 10,4 milyar dolara ulaştı.

Amazon'dan ilk çeyrekte 3,8 milyar dolarlık zarar

Amerikalı e-ticaret devi Amazon ise ilk çeyrekte gelirini artırmasına rağmen 2015'ten bu yana ilk kez 3 aylık dönemde zarar bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un bu yılın ocak-mart döneminde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 116,4 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 108,5 milyar dolar olarak kayda geçmişti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 8,1 milyar dolarlık kar açıklayan Amazon, bu yılın aynı döneminde 3,8 milyar zarar ettiğini duyurdu.

E-ticaret devinin geçen yılın ilk çeyreğinde 15,8 dolar olan hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 7,6 dolara geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Üst Yöneticisi Andy Jassy, "Salgın ve bunu takiben Ukrayna'da çıkan savaş, alışılmadık büyüme ve zorluklar getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Intel'in satışlarında yüzde 7'lik azalış

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel de bu yılın ilk çeyreğinde satışlarının azaldığını bildirdi.

Intel'den yapılan açıklamaya göre, firmanın yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azalarak 18,4 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın ocak-mart döneminde 19,7 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Firmanın ilk çeyrek net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141 artışla 8,1 milyar dolara yükseldi. Intel, geçen yılın ilk çeyreğinde 3,4 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 0,82 dolar olan hisse başına karı da 1,98 dolara çıktı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Amazon, Intel, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple, Amazon ve Intel bilançolarını açıkladı - Son Dakika


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