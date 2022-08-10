ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon piyasalarda risk iştahını artırdı - Son Dakika
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ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon piyasalarda risk iştahını artırdı

10.08.2022 17:03
ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon piyasalarda risk iştahını artırdı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ultra şahin para politikalarında gevşemeye gidebileceği beklentisi küresel pay piyasalarında risk iştahının artmasını sağladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ultra şahin para politikalarında gevşemeye gidebileceği beklentisi küresel pay piyasalarında risk iştahının artmasını sağladı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 8,5 artarken, aylık bazda değişim göstermedi. TÜFE'deki artışın piyasa beklentilerinin altında kalması riskli varlıklara olan iştahı artırdı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 71 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı. Veri öncesinde 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 70 seviyelerine kadar çıkmıştı.

New York borsasında endeksler güne yaklaşık yüzde 1,5 yükselişle açılırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi veri sonrası 5 baz puan düşüşle yüzde 2,74'e geriledi.

Fazi artırım beklentilerinin azalması ile altının ons fiyatı yaklaşık yüzde 0,6 artışla 1.800 dolara kadar yükselse de, bu seviyelerde tutunamayarak 1.796 dolarda dengelendi.

Avro/dolar paritesi ise 1,0346 ile 5 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin arından şu dakikalarda 1,0320 seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de veri sonrası yükseliş eğilimini hızlandırarak 2.823,39 puanla gördüğü en yüksek seviye rekorunu kırarken, dolar/TL 17,9360'tan satılıyor.

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Küresel piyasalarda ABD'nin enflasyon verisi bekleniyor Küresel piyasalarda ABD'nin enflasyon verisi bekleniyor Küresel piyasalarda temkinli seyir devam ediyor Küresel piyasalarda temkinli seyir devam ediyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon piyasalarda risk iştahını artırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon piyasalarda risk iştahını artırdı - Son Dakika
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