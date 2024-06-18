ABD Merkezli Elektrikli Araç Üreticisi Fisker İflas Başvurusunda Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Merkezli Elektrikli Araç Üreticisi Fisker İflas Başvurusunda Bulundu

Fisker, Delaware'de ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirket, varlıkların satışı için mali paydaşlarla görüşmelerde bulunacağını belirtti. Elektrikli araç endüstrisindeki zorluklar ve piyasa olumsuzlukları nedeniyle Fisker'in operasyonel sıkıntılar yaşadığı ifade edildi. Diğer elektrikli araç üreticileri arasında ise Lordstown Motors, Proterra, Electric Last Mile Solutions ve Arrival da iflas başvurusunda bulunanlar arasında yer alıyor.

18.06.2024 20:15
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ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Fisker, iflas başvurusunda bulundu.

Fisker'in açıklamasında, 17 Haziran'da Delaware'de ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında iflas başvurusu yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, varlıkların satışına ilişkin mali paydaşlarla görüşmelerde bulunulduğu aktarıldı.

Fisker'in kuruluşundan bu yana "inanılmaz" bir ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Ancak elektrikli araç endüstrisindeki diğer şirketler gibi biz de verimli bir şekilde çalışma kabiliyetimizi etkileyen çeşitli piyasa ve makroekonomik olumsuzluklarla karşı karşıya kaldık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fisker'in daha önce duyurduğu üretim durdurma kararının uygulanmaya devam edeceği kaydedildi.

Son dönemde rekabetçi elektrikli araç piyasasında, zayıflayan talep, kaynak yaratmada yaşanan zorluklar ve küresel tedarik zinciri sorunları nedeniyle operasyonel sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.

Lordstown Motors, Proterra, Electric Last Mile Solutions ve Arrival iflas başvurusunda bulunan diğer elektrikli araç üreticileri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Delaware, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Merkezli Elektrikli Araç Üreticisi Fisker İflas Başvurusunda Bulundu - Son Dakika

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