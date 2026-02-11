ABD'nin Bütçe Açığı Ocakta Düşüş Gösterdi - Son Dakika
Ekonomi

ABD'nin Bütçe Açığı Ocakta Düşüş Gösterdi

11.02.2026 22:41
ABD'de ocak ayındaki bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre %26 azalarak 95 milyar dolara geriledi.

NEW ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26 azalarak 95 milyar dolara geriledi.

ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek olan 2026 mali yılının dördüncü ayında federal hükümetin bütçe açığı yıllık bazda yüzde 26 azalışla 95 milyar dolar oldu.

Federal hükümet, geçen yıl ocakta 129 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 94,6 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, ocakta yaklaşık yüzde 9 artarak 560 milyar dolara, harcamaları da yüzde 2 artışla 655 milyar dolara yükseldi.

4 aylık bütçe açığında yüzde 17'lik artış

Ülkede 2026 mali yılının dördüncü ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 17 azalarak 697 milyar dolara indi.

Söz konusu açık, önceki yılın aynı döneminde 840 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 4 ayında gelirler önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 12 artarak 1 trilyon 785 milyar dolara, harcamalar yüzde 2 artışla 2 trilyon 482 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Bütçe Açığı Ocakta Düşüş Gösterdi

SON DAKİKA: ABD'nin Bütçe Açığı Ocakta Düşüş Gösterdi - Son Dakika
