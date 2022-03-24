ABD'nin cari açığı 2021'de yüzde 33,4 arttı - Son Dakika
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ABD'nin cari açığı 2021'de yüzde 33,4 arttı

24.03.2022 16:29
ABD'nin cari açığı 2021'de yüzde 33,4 arttı

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yıl yüzde 33,4 artışla 821,6 milyar dolara yükseldi.

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yıl yüzde 33,4 artışla 821,6 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2021 yılı ekim-aralık dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 azalarak 217,9 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde piyasa beklentileriyle neredeyse paralel bir seyir izleyen cari açık verisinin, 218 milyar dolar olması öngörülüyordu.

ABD'de 2021'in üçüncü çeyreğine ait cari açık verisi de 214,8 milyar dolardan 219,9 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise dördüncü çeyrekte yüzde 3,6 olarak hesaplandı. Bu oran, üçüncü çeyrekte yüzde 3,8 olarak kaydedilmişti.

ABD'nin cari açığı, 2021 genelinde ise yüzde 33,4 artarak 821,6 milyar dolara çıktı. Cari açığın GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 3,6 oldu. Bu oran 2020'de yüzde 2,9 olarak kayıtlara geçmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin cari açığı 2021'de yüzde 33,4 arttı - Son Dakika


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