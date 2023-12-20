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ABD'nin cari işlemler açığı düşüşe geçti - Son Dakika
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ABD'nin cari işlemler açığı düşüşe geçti

ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,6 azalarak 200,3 milyar dolara geriledi. Bu, yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

ABD\'nin cari işlemler açığı düşüşe geçti
20.12.2023 - 17:17,
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ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,6 azalarak 200,3 milyar dolarla yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,6 azalarak 200,3 milyar dolara geriledi.

2021'in ikinci çeyreğinden bu yana en düşük seviyesini kaydeden cari açığa ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde 197 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de yılın ikinci çeyreğine ait cari açık verisi ise 212,1 milyar dolardan 216,8 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 2,9 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Ticaret Bakanlığı, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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