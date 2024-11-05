ABD'nin Dış Ticaret Açığı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin Dış Ticaret Açığı Artıyor

Eylülde ABD'nin dış ticaret açığı %19.2 artarak 84.4 milyar dolara yükseldi, en yüksek seviye.

05.11.2024 18:17
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ABD'nin dış ticaret açığı, eylülde aylık bazda yüzde 19,2 artışla 84,4 milyar dolara çıkarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 19,2 artarak 84,4 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi 83,8 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin dış ticaret açığı, mayısta 70,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ülkenin ihracatı eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,2 azalışla 267,9 milyar dolara düşerken, ithalatı yüzde 3 artarak 352,3 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.

AB'ye karşı verilen dış ticaret açığı arttı

ABD'nin Avrupa Birliğine (AB) karşı dış ticarette verdiği açık, söz konusu dönemde artış kaydetti. Ülkenin AB ile ticaret açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 24,6 artarak 23,8 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Çin (26,9 milyar dolar), Meksika (16 milyar dolar), Vietnam (12,2 milyar dolar), İrlanda (9,3 milyar dolar), Tayvan (7 milyar dolar), Almanya (7 milyar dolar), Kanada (5,7 milyar dolar), Güney Kore (5,7 milyar dolar), Japonya (5,3milyar dolar), Hindistan (3,4 milyar dolar), İtalya (3,4 milyar dolar), İsviçre (2,3 milyar dolar), Malezya (2,1 milyar dolar), Fransa (1,1 milyar dolar), İsrail (800 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (200 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği partnerleri ise Güney ve Orta Amerika (3,5 milyar dolar), Hollanda (3,2 milyar dolar), Hong Kong (2,2 milyar dolar), Birleşik Krallık (2,4 milyar dolar), Avustralya (1,4 milyar dolar), Singapur (1,3 milyar dolar), Brezilya (1,1 milyar dolar) ve Belçika (300 milyon dolar) oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Dış Ticaret Açığı Artıyor - Son Dakika

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